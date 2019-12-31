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Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandıŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

31.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:37
PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Murat Karayılan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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