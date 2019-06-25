25.06.2019 18:19
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ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti

PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çektiŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye 'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKKPYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
Kaynak: DHA
Ceylanpınar , Güncel

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