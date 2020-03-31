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ŞANLIURFA Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandıŞANLIURFA'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kol kola gezenler ile PTT kuyruklarında yakın mesafede olan vatandaşları aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.

31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı
ŞANLIURFA'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kol kola gezenler ile PTT kuyruklarında yakın mesafede olan vatandaşları aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.
Kent merkezinde polis ekipleri koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen sokakta kol kola ve dip dibe gezen vatandaşları durduran polis salgına karşı aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. PTT ve banka şubelerinde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar ise polis eşliğinde sosyal mesafe korunması için güvenlik bandı çekilip 1,5 metre aralıklarla işlem yapılmasını sağladı.
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ŞANLIURFA Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, PTT, Güncel

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ŞANLIURFA Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı
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