Şanlıurfa polisinden öğretmenlere en güvenli hediye

23 Kasım 2018 Cuma 16:30



23 Kasım 2018 Cuma 16:30

Şanlıurfa polisinden öğretmenlere en güvenli hediyePolisten öğretmenlere sıra dışı hediyePolisler okul çevrelerinde kuş uçurtmadıŞANLIURFA - Şanlıurfa emniyeti, öğretmenlere günlerinde sıra dışı bir hediye verdi. Polisler, toplam 141 okulun çevresindeki denetleme yaptı. UUygulamada ekipler, 818 şüpheli şahsın kimliğini sorgulanırken 40 internet salonu, 11 oyun salonu, 2 iddia bayisi, 17 kafe ve 57 parkta ise denetleme yaptı. Ayrıca 106 okul servisi ve 35 araç kontrol edilerek 10 okul servisine kusurlarından dolayı para cezası kesildi.En sıra dışı hediye polistenŞanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Gününde eğitimcilere sıra dışı bir hediye verdi. Güvenli bir ortamda eğitimin devam etmesi için Öğretmenler Gününe özel geniş çaplı bir uygulama yapıldı. Rutin olarak yapılan Güvenli Okul uygulamadan farklı olarak Öğretmenler Gününe özel yapılan uygulamada 141 okulun çevresinde şüpheli görülen 818 kişinin üst araması yapılarak kimliği sorgulandı. Öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de güvenliğini düşünen ekipler, 40 internet salonu, 11 oyun salonu, 2 iddia bayisi, 17 kafe ve 57 parkta da denetleme yaptı. Ayrıca 106 okul servisi ve 35 araç kontrol edilerek 10 okul servisine kusurlarından dolayı para cezası kesildi.