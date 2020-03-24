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ŞANLIURFA PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadıŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

24.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı
ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Şanlıurfa 'da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor. ŞANLIURFA PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

Kaynak: DHA

Etiketler : Şanlıurfa, PTT, Güncel

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ŞANLIURFA PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

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