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Şanlıurfa rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildiBarış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

13.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08
Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'den temizlenen 'nin Rasulayn ilçesinin sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKKYPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Şafak ŞAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
Şanlıurfa rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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