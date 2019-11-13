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Şanlıurfa resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı

Resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandıBarış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKKYPG'den arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde sağlık, içme suyu ve diğer kamu hizmetleri verilmeye başlandı.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:09
'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKKYPG'den arındırılan 'nin Resulayn kentinde sağlık, içme suyu ve diğer kamu hizmetleri verilmeye başlandı. Kentte inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını söyledi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile yaklaşık 30 bin Suriyelinin evlerine döndüğü Resulayn'da, kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu. Başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Erin, Resulayn Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Resulayn Belediye binası ve kamuya ait diğer binalarda da incelemelerde bulunan Vali Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Tel Abyad'da görev yaptığını kaydetti.
Şanlıurfa resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı

Resulayn, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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