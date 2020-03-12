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ŞANLIURFA Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

12.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:26
Resulayn 'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/ŞANLIURFA, (DHA)
ŞANLIURFA Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler : Resulayn, Güncel

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