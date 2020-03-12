ŞANLIURFA Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu Suriye'nin Resulayn kentinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 karargahın yıkım...
12.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
Resulayn 'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu Suriye 'nin Resulayn kentinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 karargahın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirler alındı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi. Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Resulayn'da birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği karargah olarak kullanılan 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor. Resulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin ardından hizmete sunulacak.
KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR
Tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı da tedbirlerin alındığı Rasulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometreyle ateşi ölçülüyor. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor. Rasulayn halkı, terör örgütlerinin olduğu dönemde mahrum kaldıkları hizmetlere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'ye teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu Suriye 'nin Resulayn kentinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 karargahın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirler alındı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi. Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Resulayn'da birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği karargah olarak kullanılan 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor. Resulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin ardından hizmete sunulacak.
KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR
Tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı da tedbirlerin alındığı Rasulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometreyle ateşi ölçülüyor. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor. Rasulayn halkı, terör örgütlerinin olduğu dönemde mahrum kaldıkları hizmetlere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'ye teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ŞANLIURFA Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
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