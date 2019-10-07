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Şanlıurfa resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.

07.10.2019 11:53
Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı. Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi. ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-
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Şanlıurfa resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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