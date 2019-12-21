Haberler » Güncel » Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor - Haber

Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

Resulayn ve Telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyorŞANLIURFA'ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKPYD'den temizlenen Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor.

21.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:53
ve 'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor
ŞANLIURFA'ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKPYD'den temizlenen 'nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Her iki kentte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklar ise ilk defa sinemayla tanıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve terör örgütü PKK PYD denetimindeki Resulayn ile Telabyad kentleri terör unsurlarından temizlendi. Her iki kentte teröristler tarafından konulan bombalı tuzaklar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tek tek imha edildi. Terör örgütünün izlerinin silinmesi için ise iş makineleri enkazları temizlerken, içme suyu ve elektrik şebekeleri de Türkiye'den gelen ekipler tarafından yenileniyor.
KARARGAH OLARAK KULLANILAN OKULLAR ONARILIYOR
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında çalışmalar yürüten Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde YPGPKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullar onarılarak, eğitime hazır hale getirildi. Onarılan okulların bahçesindeki eski basketbol potaları yenilendi, bahçelere fidan dikilerek yeşillendirildi. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklara ise giyim ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise mobil sinema TIR'ını Resulayn'a göndererek çocuklara ilk kez sinema keyfi yaşattı. Hayatın normale döndüğü her iki kentte açılan fırınlarda günlük ekmek dağıtımı yapılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede mağdur olan Suriyeli ailelere kışlık erzak, giyim gibi yardımlarda bulunuyor.
Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

Telabyad, Resulayn, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22   Havalimanlarında görevli 3 polise göçmen kaçakçılığı tutuklaması - Haber
13:22   Dha dış 'abd savunma bakanı türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var - Haber
13:22   Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Haber
13:21   2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA - Haber
13:17   Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:25:03