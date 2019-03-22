Şanlıurfa Sahte Hasta Girişi ile Devleti Dolandıranlara Operasyon: 4 Tutuklama

Kaynak: DHA

Sahte hasta girişi ile devleti dolandıranlara operasyon: 4 tutuklamaŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda bazı özel hastanelerin, hastaneye gelen hastaların T.C. kimlik numaralarını alıp tedavi görmüş gibi göstererek devletten haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen hastanelere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.