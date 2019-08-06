Şanlıurfa, Sanat Sokağıyla şenleniyor

ŞANLIURFA'da tarihi taş evlerin restore edilerek atölyelere dönüştürdüğü Sanat Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı Sanat Sokağında mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme atölyeleri kurslar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu'daki taş yapı ustalığının en güzel örneklerinin bulunduğu kentteki 'Nahit Taşı' (Urfa taşı) ile yapılan tarihi Beykapısı Bedendibi surlarındaki eski evlerin restore edilerek oluşturulan Sanat Sokağındaki atölyeler yerli ve yabacı turistlerin ilgisini çekiyor. Faaliyete geçtiğinden bu yana bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar, ney, mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme gibi birçok sanat alanında tüm sanatseverlere yönelik kurslar düzenlenen atölyeler, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Renkli görüntülerin yaşandığı tarihi sokakları ve atölyeleri gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. Sanat Sokağındaki atölyelere gelen kursiyerler ise hem meslek sahibi oluyor, hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışıyor.

Geleneksel el sanatları, müzik, resim, hüsnü hat, ebru sanatı, tezhip, ahşap oymacılığı ile bunun yanında bölgenin çocuklarına hitap edebilecek Hekimdede Çocuk Kütüphanesi ile şenlenen sanat sokağının her gün ziyaretçilerle dolup taştığını anlatan Ebru sanatçısı Ömer Sabuncu, "Ben 20 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Benim hocam Türkiye'nin ilk icazetli Ebru ustası Timurcin Tanaslandı. Bu sanatı Şanlıurfa'da hayatta geçirmemizin ardından çok büyük bir ilgi gördük. Kurulan bu Sanat Sokağına ciddi anlamda kursiyer aldık. Burada geleneksel tür Ebrularını işliyoruz. Sanattaki amacımız insanlarımızın boş vakitlerini güzel değerlendirmek ve bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktır. Yine Sanat Sokağı sayesinde Şanlıurfa'da çevrede sosyo- kültürel değişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Burada açılan kurslarla bu mahallede büyük değişikliklerin yaşandığını görmemiz bizleri mutlu ediyor" dedi.

Şanlıurfa'da 7 yıldır Tezhip sanatıyla uğraştığını anlatan Nuray Savaşlı da Sanat Sokağına ziyaretçilerin ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti anlatarak şunları söyledi:

"Tezhip bir süsleme sanatıdır. Daha önceden el yazması Kuran-ı Kerimler bu sanatla süslenirdi. Ancak günümüzde el yazması olayı kalktığı için günümüzde yazı kenarı süsleniyor. Bu süslemelerin çoğu 22 ayar altınlarla yapılmaktadır. Burada her şey el emeği göz nuruyla yapılıyor. Günümüzde yok olmaya tutmuş meslekler arasında yer alan bu sanatı yaşatmak adına burada açtığımız kurslara yoğun ilgi var. Ancak sabır isteyen bu sanatı öğrenmek çok zor olduğu için düşüşler oluyor. Ancak yine bizlerin yaptığı bu eslerle buraya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi bizim bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."

Sanat Sokağındaki atölyelerde en büyük ilginin gördüğü İcazetli Hüsnü Hat Ustası Mustafa Kaçar ise "Bu atölyelerimizin ziyaretçiler ve kursiyerler tarafından büyük ilgi görmesi bizlere güç veriyor. En azından sanata verilen değer ortaya çıkmış oluyor. Hüsnü Hat sanatı çok zor olan bir sanattır. Sabır ve süreklilik gerektiren bir sanattır. Hüsnü hat sabırla ilerleyen bir sanattır. Bu kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimiz maalesef büyük heveslerle geldikleri bu atölyelerde çok kısa südre pes ediyorlar. Hocayla diyalogu kesilmesi durumunda bu sanattı öğrenmek çok zor oluyor. Bize gönül verenler, bu sanatla hem rahatlıyorlar hem de ek bir gelir elde ediyorlar" diye konuştu.



Kaynak: DHA