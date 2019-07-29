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ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıŞanlıurfa'da durdurulan iki TIR'da 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

29.07.2019 16:00
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da durdurulan iki TIR'da 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ardından kent merkezi giriş ve çıkışlarında önlem alarak plakası açıklanmayan iki TIR'ı durdurdu. TIR'larda yapılan aramalarda gizli bölmelerde 68 paket halinde 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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