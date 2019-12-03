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Şanlıurfa şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklamaŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.

03.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:33
'da terör operasyonunda 2 tutuklama
ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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