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ŞANLIURFA Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandıIRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25), memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:49
Şehit Uzman Çavuş Karataş , Şanlıurfa 'da son yolculuğa uğurlandı
IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25), memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyinde, Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ile birlikte şehit olan İsmail Karataş için Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehidin ailesinin evi ve mahalle meydanı, dezenfekte edildi. Törene katılanlara ise maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinin ardından tören için mahalle meydanına getirildi. Dar kapsamlı olarak düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile şehidin yakınları katıldı. Bekar olan ve göreve 6 ay önce başladığı öğrenilen şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, törene katılanlar tarafından teskin edildi. Sızan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen törende, cenazeye katılanlara, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarı da yapıldı. Şehit uzman çavuşun öz geçmişinin okunduğu törende daha sonra cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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ŞANLIURFA Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa’da son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Karataş, Güncel

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ŞANLIURFA Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı

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