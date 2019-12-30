Haberler » Güncel » Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber

Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen 'güvercin savaşları' etkinliğinde, 3 bin güvercin gökyüzüne aynı anda salıverildi.

30.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:28 Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen 'güvercin savaşları' etkinliğinde, 3 bin güvercin gökyüzüne aynı anda salıverildi. Onlarca kuş tutkununun güvercinlerini gökyüzüne bıraktığı etkinlikte, hangi sürü diğer kişilere ait güvercinleri kendi evlerine götürmeyi başarırsa 'savaş'ı kazanmış oluyor.

'da, tutkularının yanı sıra geçimlerini de kuş yetiştiriciliğiyle sağlayan onlarca kişi tarafından geleneksel olarak yapılan 'güvercin savaşları' bu yıl da Eyyüp Peygamber Mahallesi'ndeki boş alanda gerçekleştirildi. Onlarca kuş yetiştiricisi, sahibi olduğu yaklaşık 3 bin güvercini, kutu ve kafeslerle alana taşıdı. Sahipleri için bahis konusu haline dönen 'savaşta', hep birlikte uçurulmalarının ardından daha iyi yetiştirilen kuşların, sürü halinde ilerlerken farklı güvercinleri kendi içlerine katarak eve götürmeleri hedefleniyor. Kuşların sadakati ve sahibinin yetiştiriciliğinin sınandığı etkinlikte, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kutuların içindeki güvercinler sahipleri tarafından hep birlikte gökyüzüne uçuruldu.

Bir anda havalanan yüzlerce güvercin, gökyüzünde farklı görüntüler oluştururken, sahipleri ise kuşları için ıslık çalıp tezahürat yaptı. Büyük özenle yetiştirdikleri güvercinlerin gökyüzündeki hakimiyetini ve sadakatini ölçmek için organizasyonu yaptıklarını belirten Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, "Bu yıl güvercinleri, cezaevinde yatmakta olan kader mahkumlarının bir an önce serbest bırakılması için uçurduk. Bugün 6 mahalle olarak güvercin savaşına katıldık. Bu savaş bir hafta farklı semtlerde devam edecektir. Buradaki amaç hem kuşların sadakatini, hem de sahiplerinin yetiştiriciliğini test ediyoruz. Havada, daha iyi olan güvercin, farklı sürüdeki kuşu kendi yuvasına götürüyor. Böylece kazanan taraf belli oluyor. Ardından kazanan mahalleye 20 tepsi tatlı ikram ediliyor" diye konuştu.

Uçurdukları güvercinlerini bir süre izleyen sahipleri, yıllardır süren geleneği gelecekte de devam ettireceklerini söyleyip, kuşlarının dönüşünü beklemek üzere evlerine döndü.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:33:13