Haberler » Güncel » Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber

Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'

Şanlıurfa'da güvercin yetiştiricilerinin 'savaşı' ilginç görüntülere sahne oldu. 3 bin kuşun aynı anda gökyüzüne bırakıldığı yarışmada iyi yetiştirilmiş kuşlar başka kişilere ait kuşları kendi sürülerine dahil ederek evlerine götürüyor. Başkalarına ait en çok kuşu kendi sürüsüne dahil eden güvercinin sahibi de yarışmayı kazanmış sayılıyor.

30.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:04

'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen 'güvercin savaşları' etkinliğinde, 3 bin güvercin gökyüzüne aynı anda salıverildi. Onlarca kuş tutkununun güvercinlerini gökyüzüne bıraktığı etkinlikte, hangi sürü diğer kişilere ait güvercinleri kendi evlerine götürmeyi başarırsa 'savaş'ı kazanmış oluyor.

BU SAVAŞTA KAN DA SİLAH DA YOK

Şanlıurfa'da, tutkularının yanı sıra geçimlerini de kuş yetiştiriciliğiyle sağlayan onlarca kişi tarafından geleneksel olarak yapılan 'güvercin savaşları' bu yıl da Eyyüp Peygamber Mahallesi'ndeki boş alanda gerçekleştirildi. Onlarca kuş yetiştiricisi, sahibi olduğu yaklaşık 3 bin güvercini, kutu ve kafeslerle alana taşıdı. Sahipleri için bahis konusu haline dönen 'savaşta', hep birlikte uçurulmalarının ardından daha iyi yetiştirilen kuşların, sürü halinde ilerlerken farklı güvercinleri kendi içlerine katarak eve götürmeleri hedefleniyor. Kuşların sadakati ve sahibinin yetiştiriciliğinin sınandığı etkinlikte, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kutuların içindeki güvercinler sahipleri tarafından hep birlikte gökyüzüne uçuruldu.

HEM KUŞLAR HEM DE YETİŞTİRİCİLER TEST EDİLİYOR

Bir anda havalanan yüzlerce güvercin, gökyüzünde farklı görüntüler oluştururken, sahipleri ise kuşları için ıslık çalıp tezahürat yaptı. Büyük özenle yetiştirdikleri güvercinlerin gökyüzündeki hakimiyetini ve sadakatini ölçmek için organizasyonu yaptıklarını belirten Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, Bu yıl güvercinleri, cezaevinde yatmakta olan kader mahkumlarının bir an önce serbest bırakılması için uçurduk. Bugün 6 mahalle olarak güvercin savaşına katıldık. Bu savaş bir hafta farklı semtlerde devam edecektir. Buradaki amaç hem kuşların sadakatini, hem de sahiplerinin yetiştiriciliğini test ediyoruz. Havada, daha iyi olan güvercin, farklı sürüdeki kuşu kendi yuvasına götürüyor. Böylece kazanan taraf belli oluyor. Ardından kazanan mahalleye 20 tepsi tatlı ikram ediliyor diye konuştu.

Uçurdukları güvercinlerini bir süre izleyen sahipleri, yıllardır süren geleneği gelecekte de devam ettireceklerini söyleyip, kuşlarının dönüşünü beklemek üzere evlerine döndü.

Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,... - Haber
11:35   FLAŞ - Haber
11:35   Malatya'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
11:35   Hatay'da zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi serbest kaldı - Haber
11:30   Manisalı Hande, Japonya'da dünya üçüncüsü oldu - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:37:03