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Şanlıurfa semalarında kuşların dansı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

03.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:22Şanlıurfa semalarında kuşların dansı
'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçuyor. Çıkardıkları seslerle de huzur saçan sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Şanlıurfa semalarında o anlar anbean kameraya yansıdı. Sürü halinde hareket eden kuşlar uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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