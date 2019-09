Şanlıurfa servis verilmeyince, mahalledeki 150 öğrenci okula başlayamadı

Servis verilmeyince, mahalledeki 150 öğrenci okula başlayamadı Şanlıurfa 'da 20 yıldır taşımalı sistem yapılan mahalleye bu yıl servis tahsis edilmedi. Servis olmadığı için okula gidemeyen 150 öğrenci ve velileri Okumak ve servis istiyoruz sloganları atarak eylem yaptı.Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan 150 ilk ve ortaokul öğrencisi, okul servisi gelmediği için bu yıl eğitim-öğretime başlayamadı. Her sabah servisinin geleceği umuduyla yola çıkan öğrenciler saatlerce bekledikten sonra evlerine geri döndü. Yaşanan duruma tepki gösteren veliler, okullarına gidemeyen öğrencilerin ilerleyen günlerde devamsızlık sorunu ile karşılaşmalarından endişe duyduklarını ve kendilerine servis tahsis edilmemesi durumunda çocuklarını okulla gönderemeyeceklerini ifade ederek öğrencilerle beraber eylem yaptı'OTOBÜS YA DA ÖZEL SERVİSLE GİTSİN'Temel eğitimin hem anayasal bir hak hem de zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Akpınar Mahalle Muhtarı Ali Ay, 'Bizim 200 hanelik mahallemizde 20 yıldır çocuklarımız taşımalı sistemle yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan okullara götürülüyordu. Ancak bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallemizin Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde olması sebebiyle öğrencilerin belediye otobüsleri veya özel servislerle okula götürülmesi yönünde karar alındı. Bu durum bizlerde şok etkisi yarattı. Bizim servis tutacak maddi durumumuz yok. Öğrenciler belediye otobüsleriyle gitmesi durumunda iki araç değiştirmesi gerekiyor. Yaya olarak gitmeye kalkarsa DSİ ait sulama kanalı, yoğun trafiğin bulunduğu bu yolu geçmesi gerekiyor. Yollarda 4 ayrı tehlikeli nokta var onları geçmesi gerekiyor. Durum böyle olunca biz de çocukları okula gönderemedik. Yaşadığımız bu sorunla ilgili kurumlara servis talebimizi bildirmemize rağmen kimse bizimle ilgilenmediö dedi.'4 ÇOCUĞUN SERVİS ÜCRETİ 600 LİRA'Akpınar Mahallesi'nde bulunan 150 öğrencinin servis gelmediği için kendisinin ise 4 çocuğunun okula gidemediğini belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Ay ise, '1998 yılından beridir bizim burada yaşayan çocuklarımız okullarına taşımalı eğitim sistemiyle götürülüyordu. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Benim okula giden 4 çocuğum var. Bunların aylık servis masrafı 600 lira ediyor. Benim bunu ödeyecek gücüm yok. Çocuklarım her sabah saatlerce yolda servis bekliyor. Tek isteğimiz çocuklarımızın okuma hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.öServis yokluğu nedeniyle çocuğunu okula gönderemediği için her gün ağladığını dile getiren anne Meryem Ay da, 'Pazartesi okullar açıldı. Servis gelmediği için çocuklarımız halen okula gidemiyor. Çocukların daha mağdur olmamaları için bu sorunun yetkililer tarafından çözülmesini istiyoruz. Onları kendi imkanımızla okula gönderecek gücümüz yok. Yaya gitmeye kalkışınca trafik, su kanalı, uyuşturucu kullananların güzergahından geçmeleri gerekiyor. Servislerin bir an önce gelmesini istiyoruzö dedi.'OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM'Bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istediğini dile getiren 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Ay, 'Okul açıldı ama servis gelmediği için okula gidemiyorum. Okulu seviyorum, derslerimden geri kalmak istemiyorum. 3 aydır okul tatildi. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Okuluma ve arkadaşlarıma kavuşmak istiyorumö diye konuştu.Yaşanan servis mağduriyetinin giderilmesini isteyen Akpınar Mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte Okumak ve servis istiyoruz sloganlarını atarak alkışlar eşliğinde yürüdü.TAŞIMALI EĞİTİM MEVZUATINA AYKIRIÖte yandan Akpınar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sisteminin kaldırılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konudan haberdar olduklarını ancak bu yıl gerçekleştirilen müfettiş denetiminde söz konusu bölgenin il ve ilçe sınırları içinde bulunması nedeniyle taşımalı sistem mevzuatına uygun olmadığı için bu kararın alındığını bildirdi. Akpınar Mahallesi güzergahında şehir içi halk otobüslerinin geçtiğini belirten yetkililer, söz konusu kırsal bölgelerdeki alanlarda taşıma sisteminin sürdüğü kaydedildi.