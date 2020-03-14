ŞANLIURFA Sınav jokeri çetesine operasyon 2 tutuklama
Sınav jokeri çetesine operasyon: 2 tutuklamaŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis, ehliyet için sahte rapor düzenleyip, aday yerine başka kişileri sınava sokan çeteye yönelik 'Joker' adını verdiği operasyon düzenledi.
14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:19
Sınav jokeri çetesine operasyon: 2 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis, ehliyet için sahte rapor düzenleyip, aday yerine başka kişileri sınava sokan çeteye yönelik 'Joker' adını verdiği operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyenlere sahte rapor düzenleyip, sınavlara adayların yerine başka kişileri sokan çeteyi takibe aldı. 1 yıldan uzun süren takip sonunda çete üyeleri tek tek tespit edildi. Polis , belirlenen şüphelilere yönelik 'Joker' adını verdiği operasyonu gerçekleştirdi. İlçedeki 9 sürücü kursu ile Şanlıurfa kent merkezinde, 3 adrese eş zamanlı baskın yapan polisler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde, çok sayıda sahte doktor kaşesi ve rapor ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 12 şüpheli ise, 2'sine adli kontrol getirilerek, salıverildi.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis, ehliyet için sahte rapor düzenleyip, aday yerine başka kişileri sınava sokan çeteye yönelik 'Joker' adını verdiği operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyenlere sahte rapor düzenleyip, sınavlara adayların yerine başka kişileri sokan çeteyi takibe aldı. 1 yıldan uzun süren takip sonunda çete üyeleri tek tek tespit edildi. Polis , belirlenen şüphelilere yönelik 'Joker' adını verdiği operasyonu gerçekleştirdi. İlçedeki 9 sürücü kursu ile Şanlıurfa kent merkezinde, 3 adrese eş zamanlı baskın yapan polisler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde, çok sayıda sahte doktor kaşesi ve rapor ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 12 şüpheli ise, 2'sine adli kontrol getirilerek, salıverildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ŞANLIURFA Sınav jokeri çetesine operasyon 2 tutuklama
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