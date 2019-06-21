21.06.2019 15:26
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ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı

ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy , Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.
Kaynak: DHA
Ortaköy , Şanlıurfa , Siverek , Güncel

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