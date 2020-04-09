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ŞANLIURFA Siverek'te 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı

Siverek'te 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.

09.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:39
Siverek 'te 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.
İstanbul 'dan bir süre önce Siverek'e gelerek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Böğürtlen Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına yerleşen ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir kişi, dün hastaneye kaldırıldı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta tedaviye alınırken, Hıfzıssıhha Kurulu, Böğürtlen Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Bunun üzerine mahallenin giriş -çıkışları jandarma tarafından barikat kurularak, kapatıldı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma ekiplerinin talebi doğrultusunda, belediyeye ait iş makineleri de bağlantı yollarını, hafriyat dökerek kapattı.
Karantina uygulamasıyla ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan mahalle sakinleri, sağlık taramasından geçirildi. Siverek Belediyesi ise mahalleliye maske ve eldiven dağıttı.
İLÇE MERKEZİNDE İKİ BİNA KARANTİNAYA ALINDI
Öte yandan Siverek ilçe merkezinde bulunan Bağlar ve Dicle Mahalleleri'nde 2 kişide koronavirüs tespit edildi. 2 hastanın yaşadığı her ikisi de 3 katlı olan 2 bina karantinaya alındı.
Karantina uygulaması kapsamında giriş-çıkışları kontrol altına alınan bina önlerinde polis ekibi görevlendirildi. ŞANLIURFA Siverek’te 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Jandarma, İstanbul, Siverek, Güncel
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