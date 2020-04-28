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ŞANLIURFA Siverek'te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara 'sosyal mesafe?...

Siverek'te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara 'sosyal mesafe' cezasıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akrabalar arasında koyun otlatma nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

28.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:01
Siverek'te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara 'sosyal mesafe' cezası
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akrabalar arasında koyun otlatma nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Jandarma kavgaya karışarak sosyal mesafeyi ihlal eden 11 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Aşağı Taşlı mahallesinde meydana geldi. Akraba olan Demirkıran ve Özcıkla aileleri arasında merada koyun otlama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopa darbelerine hedef olan; Bedir, Ali ve Amine Demirkıran ile Ayser Özcıkla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri de yeniden kavga çıkma ihtimaline karşı mahallede ve hastanede önlem aldı. Jandarma yaralıların da aralarında olduğu kavgaya karıştığını belirlediği 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 34 bin 650 lire idari para cezası uyguladı. ŞANLIURFA Siverek’te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara ’sosyal mesafe?...

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Siverek, Güncel, Haber
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