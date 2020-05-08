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ŞANLIURFA Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı

Siverek'te bir mahalle karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Uzunziyaret Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

08.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:44
Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Uzunziyaret Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Uzunziyaret Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye giden bir kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişi tedaviye alınırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 200 hane ve bin 500 nüfuslu mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarman tarafından kapatıldı.
Güvenlik önlemi alan ekipler koruyucu elbise, eldiven ve maske takarak mahalle girişlerinde nöbet tutmaya başladı. ŞANLIURFA Siverek’te bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Güncel, Haber

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