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ŞANLIURFA-Siverek'te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Siverek'te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:40
Siverek 'te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüs sangın riskinin en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında Siverek Belediyesi, temizlik araçları ile cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Siverek Belediyesi yetkilileri tedbirler anlamında çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bundan sonra da dezenfekteye devam edileceği mesajını verdi. ŞANLIURFA-Siverek’te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek Belediyesi, Siverek, Güncel
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