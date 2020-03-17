ŞANLIURFA Siverek'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
Siverek'te dezenfekte çalışmaları sürüyorŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
17.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:07
Siverek 'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Siverek Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan camiler, taziye evleri, otobüs durakları ile yolcu minibüslerinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Görevliler, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda gece saatlerinde dezenfekte çalışması yaptı.
Alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan ve bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı da geçici süre ile kapatıldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Siverek Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan camiler, taziye evleri, otobüs durakları ile yolcu minibüslerinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Görevliler, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda gece saatlerinde dezenfekte çalışması yaptı.
Alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan ve bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı da geçici süre ile kapatıldı.
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Kaynak: DHA
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