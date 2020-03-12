ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi
Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Türk telekom anadolu lisesi öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve ve İdlib'te şehit olan askerleri anmak için Türk bayraklı koreografi oluşturdu.
12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:20
Siverek 'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Türk telekom anadolu lisesi öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve ve İdlib'te şehit olan askerleri anmak için Türk bayraklı koreografi oluşturdu.Okul bahçesinde yapılan ve ilgi çeken kareografi ile amaçlarının vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bir neslin yetişmesi olduğunu anlatan öğretmen Turan Geyik, "Şu anda sınır ötesinde olan ve Bahar Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize destek ve moral için, onların izinde giden bir nesil yetiştirmek ve farkındalık oluşturmak için İdlib şehitlerimizi andık ve öğrencilerimizle birlikte böyle bir çalışma yaptık? dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Siverek, İdlib, Güncel
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