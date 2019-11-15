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Şanlıurfa siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen ve ters dönen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

15.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:13
'te minibüs devrildi: 2 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen ve ters dönen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 7'nci kilometresinde meyana geldi. Mehmet Emin A. yönetimindeki 63 KT 322 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, ters döndü. Kazada devrilen minibüsteki sürücü ve yanındaki Müslüm Talip D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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