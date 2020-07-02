ŞANLIURFA Siverek'te sahte para operasyonuna 6 tutuklama

Siverek'te sahte para operasyonuna 6 tutuklamaŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 16 bin TL sahte banknot ele geçirildi.

02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:22
Siverek'te sahte para operasyonuna 6 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 16 bin TL sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe merkezinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 50'şer ve 100'er TL'den oluşan toplam 16 bin TL sahte banknot ele geçirdi. Sahte banknotlara el koyan polis, 16 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ŞANLIURFA Siverek’te sahte para operasyonuna 6 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Güncel, Haber
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