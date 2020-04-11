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ŞANLIURFA Siverek'te sokakta mangala oynadılar

Siverek'te sokakta mangala oynadılarŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.

11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:05
Siverek 'te sokakta mangala oynadılar
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.
Siverek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yasağı dikkate almayan vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı. Sosyal mesafeye de uymadıkları gözlenen vatandaşların bu davranışı tepki çekerken, sokağa çıkan bazı kişiler ise yasaktan haberdar olmadıklarını söyledi. ŞANLIURFA Siverek’te sokakta mangala oynadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Güncel
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