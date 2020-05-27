Şanlıurfa -Siverek'te yanan trafo mahallede korkuya neden oldu

Siverek'te yanan trafo mahallede korkuya neden olduŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:20
Siverek'te yanan trafo mahallede korkuya neden oldu
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Isınan elektrik trafosu alev aldıktan sonra gürültüyle patladı. Mahallede korkuya neden olan trafodan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafoda da onarım çalışması başlatıldı. Şanlıurfa -Siverek’te yanan trafo mahallede korkuya neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Siverek, Güncel, Haber

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