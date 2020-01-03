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Şanlıurfa sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kestiŞANLIURFA'da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü.

03.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:48
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
ŞANLIURFA'da uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.
Kentte Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu. Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu. Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.
Şanlıurfa sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

Zabıta, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


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