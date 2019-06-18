18.06.2019 19:08
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ŞANLIURFA Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı

Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Rasulayn ilçe kırsalındaki arazide çıkan yangın, Türkiye'ye sıçradı.

Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Rasulayn ilçe kırsalındaki arazide çıkan yangın, Türkiye'ye sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sınır hattında kontrol altına alındı.
Suriye'nin terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Rasulayn kırsalındaki arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Türkiye tarafına sıçradı. Sınır hattında yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye tarafına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sınırı aşan yangın söndürülerek yayılması engellendi.ŞANLIURFA Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Suriye, Türkiye, Güncel

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