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ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyatSURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.

31.07.2019 02:13
ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.
Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar'a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Komando, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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