ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye
sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar
ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve asker sevkiyatı sürdürülüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen zırhlı araçlar ve askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. 10 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi. Konvoydaki araç ve askerlerin sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber-Kamera Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) -
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