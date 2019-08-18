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ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyatŞanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.

18.08.2019 12:09
ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve asker sevkiyatı sürdürülüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen zırhlı araçlar ve askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. 10 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi. Konvoydaki araç ve askerlerin sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) -
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ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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