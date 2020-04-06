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ŞANLIURFA Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyede

Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyedeKORONAVİRÜS nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

06.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:45
Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyede
KORONAVİRÜS nedeniyle Şanlıurfa 'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye girişler kontrollü olarak yapılırken sınır hattında ise kaçak geçişlere karşı önlemler artırıldı.
Tüm Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri Suriye sınırına komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de titizlikle uygulanıyor. İlçenin girişinde oluşturulan uygulama noktalarında gelen araçların içindeki kişilerin seyahat izin belgeleri kontrol edilerek ateşleri ölçülüyor. Akçakale Kaymakamlığı'na işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar içeriye 2'şer kişi olarak alınırken, bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafeye uyması sağlanıyor. Banka ve ATM önlerinde de güvenlik güçleri anonslarla vatandaşları uyarıyor. Sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetimler de sürüyor.
İlçede sınır boyunca alınan tedbirlerde en üst düzeye çıkarılmış durumda. Sınırda görev yapan askerler hat boyunca 24 saat gözlem yaparak olası yasa dışı geçişleri önlemek için görev yapıyor. ŞANLIURFA Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

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ŞANLIURFA Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyede
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