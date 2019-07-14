14.07.2019 14:43
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Şanlıurfa Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyatSuriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, obüslerin de olduğu askeri araçların sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, obüslerin de olduğu askeri araçların sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan öğle saatlerinde yola çıkarılan obüs, zırhlı araç ve iş makinelerinden oluşan 15 araçlık konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak, ilçeye getirilen araçlarla 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapıldı. Araçların, kısa süre içinde sınır hattındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi. Şanlıurfa Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

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