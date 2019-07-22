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ŞANLIURFA Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar varŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi.

22.07.2019 22:43
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi.
Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
ŞANLIURFA Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var
Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

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