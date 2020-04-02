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ŞANLIURFA Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri

Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiriŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.

02.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:06

Suriye 'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, termal kameralar kuruldu. Sınır ötesine zorunlu ve özel izin ile giriş ve çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar yerleştirildi. Öte yandan iki ilçede de dezenfekte çalışmaları yapılırken, yerel halka da koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.

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ŞANLIURFA Suriye’ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı ’koronavirüs’ tedbiri

Kaynak: DHA

Etiketler: Telabyad, Resulayn, Suriye, Güncel

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ŞANLIURFA Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri
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