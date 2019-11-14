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Şanlıurfa suriyeli ünlü şarkıcı, akçakale'da fırın açtı

Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtıSuriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı.

14.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:47
Suriyeli ünlü şarkıcı, 'da fırın açtı
Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı. Dabke müziğinin kralı olarak bilinen Süleyman, 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşması nedeniyle açtığı fırında dul, yetim ve parası olmayanlara bedava ekmek dağıtıyor.
Suriye'nin Resulayn bölgesinde doğan ve iç savaşın ardından Türkiye'ye yerleşen Omer Süleyman, Akçakale'de günlük 2 bin ekmek imal edilen bir fırın açtı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 'ya yerleşen, iki eşinden 9 çocuğu bulunan Süleyman, fırınında DEAŞ ve PKKYPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Akçakale'ye yerleşen dul, fakir ve yetim ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor. 1994 yılında düğünlerde şarkı söyleyen ve ardından dünya çapında üne sahip olan Omer Süleyman, açtığı fırın sayesinde yoksulların yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Omer Süleyman, her hafta sonu Avrupa ve çeşitli ülkelerde konserlerine devam ediyor.
Fırında her gün 200 aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omer Süleyman, 'Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz, diğerlerini de normal şekilde satıyoruz dedi.
Şanlıurfa suriyeli ünlü şarkıcı, akçakale'da fırın açtı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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