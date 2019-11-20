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Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı

Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandıŞanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:27
Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandı
'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.
Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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