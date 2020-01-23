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Şanlıurfa suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildiŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan kamyon lastiği içerisine bilyelerle güçlendirilmiş 5 kilo el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

23.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:37
'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan kamyon lastiği içerisine bilyelerle güçlendirilmiş 5 kilo el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Suruç'un Aligör Mahallesi'ndeki boş arazide kamyon lastiği içerisine pet şişelerde bomba düzeneği ve patlayıcı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları lastik içerisindeki pet şişeleri araziye taşıdı ve kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından çevreye bilyeler dağılırken, polis plastik patlayıcıyı araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Polis, Suruç, Güncel

Kaynak: DHA


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