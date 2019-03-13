Şanlıurfa Tabip Odası'ndan 'mülteci' uyarısı

Kaynak: DHA

Şanlıurfa Tabip Odası'ndan 'mülteci' uyarısıŞANLIURFA Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik, "En yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22.23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Ortaya çıkan sorunlardan biri de salgın hastalıklardır" dedi.Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Tabip Odası'nda düzenlenen açıklamaya, Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik ile Dr. Osman Yüksekyayla, Dr. Mustafa Kamik ve üyeler katıldı. Oda adına açıklama yapan Melik, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenleyeceklerini söyleyerek, kentte yaşanan sorunlara değindi.Dr. Ömer Melik, "14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü Yılında meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyoruz. Gerek hekimler ve sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük, demokratik haklarının giderek daha da kötüleşmesi gerekse de sağlık göstergelerinin sonuçlar, açışından değerlendirildiğinde toplumun sağlık hakkının da giderek bozulduğu bir süreci yaşamaktayız. Hekimler açısından genel olarak hasta sayısının fazla olması, fazla mesai, nöbetler, emekliliğe yansımayan ve her geçen gün eriyen ücretler, hemen her gün yaşanan sağlıkta şiddet olayları ve hatta meslektaşlarımızın öldürülmesine varan vakalar giderek artış göstermektedir. İlimizde birçok birimde Aile Sağlığı çalışanı bulunmamaktadır. Bu durum koruyucu hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.ŞANLIURFA BU İKİ ORANDA DA BİRİNCİ: DOĞUM VE ÖLÜMŞanlıurfa'da ölüm ve doğum oranının Türkiye geneline göre çok yüksek olduğunu aktaran Melik, "Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 304 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Bebek ölüm hızı ilimizde 1000 canlı doğumda 14,4 iken Türkiye ortalaması 9,1'dir. Anne ölüm hızı maalesef Türkiye ortalamasının iki katıdır. İlimizde bu oran 31,17 olup, anne ölümünün en yüksek olduğu ildir. Doğurganlık oranı ise Türkiye'de 2,07 iken ilimizde 4,29'dur. Doğurganlık oranının da en yüksek olduğu il Şanlıurfa" diye konuştu.'MÜLTECİ SORUNU, SAĞLIK SORUNUNU DOĞURDU'Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran kenti olması sebebiyle sağlık sorunlarını da artırdığını belirten Melik, şunları söyledi:"Türkiye genelinde var olan mülteci sorunu ilimizde çok daha fazla kendini göstermekte olup en yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22,23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Yeteri kadar planlama yapılmamasının çok daha büyük sorunlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sorunlardan biri de salgın hastalıklardır."