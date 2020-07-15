ŞANLIURFA Tarihi Göbeklitepe’den daha eski ’tat karpuzu’ için coğrafi işaret başvurusu

Tarihi Göbeklitepe'den daha eski 'tat karpuzu' için coğrafi işaret başvurusu

ŞANLIURFA'da, Karaköprü Belediyesi tarafından, geçmişi Göbeklitepe'nin kurulduğu dönemden daha eskiye dayanan 'tat karpuzu' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi, ilçe sınırında bulunan ürünlerin coğrafi işaret başvurularını yaparak ürünleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve Göbeklitepe'nin kurulduğu dönemden daha eski bir geçmişe sahip olduğu belirtilen tat karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ve GAPTEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ile birlikte Tat Karpuzu popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyon deneme alanında incelemelerde bulundu. Geçmişte çokça üretilen, kendine has görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken tat karpuzunun yeniden çoğaltılarak üretime kazandırılması için de ortak bir çalışma gerçekleştirilecek.

TESCİL İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Baydilli, "Karaköprü'müzün simgesi olan nar meyvesinin coğrafi işaret tescilini aldık, şimdi de ilçe sınırımızdaki Tatburç ve Yoğunburç mahallelerinde yetiştirilen meşhur tat karpuzunun coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalara başladık. Çok değerli ve tat bakımından güzel olan karpuzumuzun yeniden üretimi, Karaköprü'de tescillenmesi için üniversitemizle, Tarım İl Müdürlüğü ile ve GAPTEM ile bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

YENİDEN ÜRETİLECEK

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıkları yapılan çalışmaların üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi. 2 yıllık bir çalışmanın emeğini aldıklarının altını çizen GAPTEAM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ise, "Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin teşvikleri ve talepleri doğrultusunda Tat Karpuzu'nu koruma altına aldık. 2 yıldır karpuzumuzun gözlemlerini yapıyoruz. Çok farklı bir karpuz çeşidi. Hem yeşil hem içinin pembe ve çok tatlı olması bu karpuzu üstün kılan özeliklerindendir. Yaptığımız 2 yıllık sonuçlarla birlikte tescile sunacağız. Tescil sonucu meşhur tat karpuzu ticarileşecek ve halkımızın tüketimine sunulacaktır" diye konuştu.