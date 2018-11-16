Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'nda Türkü Resitali

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleriö Tarihi Gümrük Han
'da düzenlenen Kısas Aşıklar Geleneği Resitali ile başladı. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen 'Aşık Sefai
' mahlaslı Mehmet Acet, türküleri seslendirdi. Gümrük Hanı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, seslendirilen türkülere eşlik etti. 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleriö kapsamında müzik şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da tarihi Gümrük Hanında aşıklar resitali düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak Genç
Aşıklar gurubu sahne alırken ardından UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen Aşık Sefai mahlaslı Mehmet Acet bir birinden güzel eserler ile gelen yerli ye yabancı konuklara müzik dolu anlar yaşattı.
Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde yaklaşık 400 yüzyıldır sürdürülen bir geleneği etkinlikler kapsamında gümrük hanında bir program düzenlediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Bu gün Aşık Sefai ve ekibine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'daki Aşıklık geleneğinin değerli üstatlarından biri. Etkinlik kapsamında davul ritim şovlarımız ile sıra gecesi ekibimiz sahne alacak, Dengbej kültürü diye adlandırdığımız geçmişteki hikayelerimizi müzik ile birleşiminin burada bu Sempozyumda göreceğiz. Şanlıurfa'mızın geçmişten bu güne kadar ki müzik kültürünü kitaplaştırmak ve bir eser olarak ortaya koymak adına Sempozyum başlattık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz her zaman olduğu gibi ilkleri yapmaya devam ediyor. Bunları da yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam ediyoruz bu kapsamda bu programları ve etkinlikleri yapmaya devam edeceğizö diye konuştu.
Renkli görüntülerin yaşandığı aşıklar resitalinde sahne alan Aşık Sefai olarak bilinen Sanatçı Mehmet Acet ise şunları söyledi Bizler zakir ve aşık sıfatını taşıyoruz.Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar taşınmıştır bu gelenek. 'Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu'nun kentte düzenlemesi çok büyük onur verici. Halk müziğimizin başşehri Türkiye
'de Şanlıurfadır. Çünkü Şanlıurfa müzik şehridir. Şanlıurfamızın müziğinin UNESCO dünya mirasına alınması için başvuruda bulunulmuştu. İnşallah kabul edilir. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. diye konuştu.
Şanlıurfa