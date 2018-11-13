(ŞANLIURFA)Tarihi sokakları alevler aydınlattı... Park halindeki otomobil alev aldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Kadıoğlu
Mahallesinde park halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 04.44'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatma G.'ye ait park halindeki 63 PU 426 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tarihi evlerin yanında meydana gelen yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.