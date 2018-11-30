Şanlıurfa Teknokent'ten Sanayicilere Mentörlük Desteği

Şanlıurfa
Teknokent tarafından yürütülmekte olan ve Karacadağ
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezi (ÜSİM) projesi kapsamında, imalatçı firmalara yönelik 12 ay boyunca bedelsiz olarak mentorlük desteği verilecek ve hızlandırıcı bir model olarak da kullanılacak.
Mentörluk desteğine ilişkin lansman toplantısı ve eğitim, Organize Sanayi Bölgesi
Küme Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Şanlıurfa Teknokent yetkilileri, Harran Üniversitesi
Öğretim elemanları, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve sanayiciler katıldı.
Kobimen Akademi EGESYS yetkilisi Haluk Gökmen'in bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Mentorluk destekleri ile Şanlıurfa'da imalatçı firmaların Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, işletmelerin bu eko-sistem içerisinde hibe ve teşviklerden azami seviye istifade etmesi hedeflenmektedir. Mentorluk desteğinden yararlanmak üzere başvuru yapan firmalardan "Firma Seçme Kriterlerine" uygun olanlar, ÜSİM "Firma Havuzuna" kaydedilecek ve proje kapsamında 20 firmaya 1 yıl ücretsiz mentorlük desteği verilecektir" dedi. - ŞANLIURFA