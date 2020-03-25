ŞANLIURFA Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi

Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildiŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait tahrip gücü yüksek 760 kilo patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda patlayıcıların ele geçtiği evde gizli bir tünel de bulundu.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türk polislerinin koordinasyonunda yerel güvenlik güçleri tarafından PKK/YPG'li teröristlere ait bir adrese operasyon düzenlendi. Tel Abyad merkezinde bulunan inşaat halindeki bir ev düzenlenen eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskında; çuvallar içerisinde 760 kilo sarı renkli toz patlayıcı madde, 1 kilo amonyum nitrat, 6 uzaktan kumanda alıcısı, 15 santim saniyeli fitil, 3 el yapımı bomba, 2 roketatar motoru, 1 roketatar sevk fişeği, 9 roketatar mühimmatına ait tapa grubu, 2 top mühimmatı, çok sayıda bilye, 15 bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirildi. Ekipler aynı zamanda evin zemin katında ise 5 metre derinliğinde tünel tespit etti. Tüneli imha eden ve patlayıcı ile mühimmata el koyan güvenlik güçleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA