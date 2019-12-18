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Şanlıurfa telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

Telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralıŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, 6 kişilik ailenin bulunduğu aracın, PKKPYD'li teröristlerce yola tuzaklanmış mayına...

18.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:19
'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, 6 kişilik ailenin bulunduğu aracın, PKKPYD'li teröristlerce yola tuzaklanmış mayına çapması sonucu meydana gelen patlamada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Patlama öğleden sonra sınırın Türkiye'ye yakın bölgesinde meydana geldi. El Hamit Ailesi, Türkiye'de yaşamını yitiren kardeşlerinin cenazelerini almak için Akçakale Gümrük Kapsı'na geldi. Cenazeyi aldıktan sonra, Suriye'ye dönen ailenin bulunduğu araç, Suriye gümrük sahasının 300 metre ilerisinde, geri manevra yaptığı sırada teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış mayına çarptı. Meydana gelen patlama üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 kişiden 3'ü Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan yaralılardan Eye El Hamit (9) ile Resmiye Muhammed (52) isimli kadın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Telabyad'daki hastaneye götürülen 3 yaralı ile Akçakale'deki 1 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tüm ilçeden duyulan patlama sonrası gümrük sahasındaki güvenlik önlemleri artırıldı.
Şanlıurfa telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


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